Українки Лузан та Четверікова виграли історичне "золото" чемпіонату світу з веслування

Веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова тріумфували на чемпіонаті світу, який відбувається у Копенгагені (Данія). Українки стали переможницями на дистанції 500 метрів в каное-двійці.

Історичний успіх українок

Срібні олімпійські призерки з України продовжили свій тріумфальний шлях у Данії. 18 вересня український дует Людмили Лузан та Анастасії Четверікової просто розірвав усіх суперниць та став найкращим.

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Українки з першим часом кваліфікувались до фіналу каное-двійок, де знову не дали себе випередити. Наші дівчата скористались тим, що країни-суперниці не заявили на чемпіонат світу усіх своїх лідерок. Це не применшує заслугу Людмили та Анастасії.

Білоруські веслувальниці стали головними конкурентками українок у боротьбі за "золото". Лузан та Четверікова показали найкращий час 1:55.85, переплюнувши білорусок лише на 1.26 секунди. Трійку призерок замкнули представниці Куби.

Каное-двійка. 500 метрів, жінки

Україна – 1:55.85 Білорусь – 1:57.12 Куба – 1:57.70

Лузан та Четверікова – чемпіонки світу на дистанції 500 метрів в каное-двійці. Дівчата здобули історичну для України нагороду. До цього часу ніхто із українок у веслуванні на каное не здобував медалі на чемпіонаті світу.