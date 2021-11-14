Українка виграла чемпіонат світу із самбо, перемігши на останніх секундах: емоційне відео
Джерело:24 канал
У суботу, 13 листопада, у другий день чемпіонату світу у Ташкенті (Узбекистан) українцям вдалося виграти дві медалі. Після порожнього першого дня цього разу українці здобули "золото" та "бронзу".
Боротьба Гребіножко за медаль
Юлія Гребіножко виграла золоту медаль чемпіонату світу. 26-річній львів'янці не було рівних у ваговій категорії до 65 кілограм.
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Гребіножко впевнено подолала всю дистанцію турніру, у фінальній сутичці здолавши Ажар Саликову з Казахстану. Битва пройшла в рівній боротьбі, де нашій співвітчизниці вдалося провести перший результативний прийом за 30 секунд до кінця.
Юля повалила суперницю на татамі, за що судді присудили їй бал, який у підсумку став переможним.
- Бронзову ж медаль виграв Дмитро Стеценко (88 кг) із Донецької області.
Відео емоційної перемоги Гребіножко