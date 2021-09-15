Українка Ткачук стала третьою на останньому старті легкоатлетичного сезону

Українка Вікторія Ткачук посіла третє місце на змаганнях Galà dei Castelli в швейцарській Беллінцоні. Дистанцію 400 метрів з бар'єрами вона подолала за 54,75 с.

Перше місце очікувано зайняла голландці Фемке Бол з рекордом змагань – 54,01 с. Другою фінішувала швейцарка Леа Шпрунгер – 54,53 с.

До слова Українка Рижикова виборола "срібло" на етапі Continental Tour в Загребі

Перед фінальним забігом у Белінцоні Ткачук виступила у фіналі Діамантової ліги у Цюриху. Там українка зупинилася за крок від подіуму: випереджаючи значну частину забігу Рижикову, вона у підсумку поступилася їй у боротьбі за третє місце.

Для Вікторії Ткачук це восьмий подіум на міжнародних стартах у 2021 році. На початку вересня вона здобула перемогу на польському Меморіалі Каміли Сколімовської.

400 метрів з бар'єрами. Фінал