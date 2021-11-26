Дотиснула росіянку: українка Снігур вийшла у фінал турніру ITF у Дубаї

Українка Дарія Снігур пробилася у фінал турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) Al Habtoor Tennis Challenge у Дубаї (ОАЕ) із призовим фондом 100 тисяч доларів. У трьох сетах українка здолала представницю Росії Анастасію Гасанову.

Анастасія Гасанова – Дарія Снігур 1:2 (6:4, 1:6, 3:6)

Снігур проводила на турнірі в Дубаї четвертий матч. Перед півфіналом українка вибила з нього по черзі третю сіяну Сіньюй Ван, австралійку Джулію Гарбер, а також словачку Вікторію Кузьмову.

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Матч між Снігур та Гасановою тривав три сети. У першій партії ані українка, ані росіянка не грали надійно під час геймів на власних подачах. Проте ключовим став дев'ятий гейм, у якому Снігур дозволила суперниці зробити ще один брейк, після чого і програла сет.

У другому сеті Снігур зрівняла рахунок. Українка віддала лише один гейм Гасановій, проте змогла менш, ніж за півгодини перемогти росіянку. Після цього початок третього сету також виглядав рівним - перші чотири гейми закінчилися з рахунком 2:2.

Проте все ж Снігур дотиснула росіянку. У наступних п'яти геймах українка дозволила суперниці взяти лише один та здобути перемогу.