Українка Шишкова – чемпіонка Паралімпіади-2022 у Пекіні
5 березня 2022 , 09:24Читать новость на русском
На Паралімпійських іграх-2022 у Пекіні розпочалися змагання біатлоністів. Українська біатлоністка Оксана Шишкова виграла змагання на дистанції 6 кілометрів.
Шишкова виступає у класі В2. Ще одну українка у цій лисципліні Наталія Ткаченко – фінішувала шостою, повідомляє 24 канал.
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Результати змагань:
Україна на Паралімпіаді-2022: що відомо
- Усього Україна на Паралімпіаду-2022 здобула 20 ліцензій, представлятимуть команду 29 атлетів – 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у двох видах спорту – біатлоні та лижних перегонах.
- Паралімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4-го по 13 березня. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.
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