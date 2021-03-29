Українка Шакалова рідкісним кидком через себе перемогла суперницю у Польщі: відео

Джерело:24 канал
У польському Лодзі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Fight Exclusive Night. Українка Катерина Шакалова здобула яскраву перемогу над Ізабелою Бадурек з Польщі.
Цей поєдинок став для українки шостим у змішаних єдиноборствах. У третьому раунді Катерина Шакалова могла програти після захвату Ізабели Бадурек, але класно перевернула з ніг на голову атаку суперниці.
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Польська спортсменка взяла в захват українку, але Катерині вдалось вирватись із захвату та пройти суперниці у ноги. Шакалова схопила полячку за стегна, взяла її на плечі та встала з канвасу на власні ноги. Далі таких дій від Катерини ніхто не очікував. Українка красиво кинула суперницю через себе. У Ізабели аж перехопило дихання.
Такі прийоми зазвичай можна побачити у реслінгу. У змішаних єдиноборствах такі кидки рідкість, але виглядають вони дуже ефектно.
Відео шаленого прийому Шакалової