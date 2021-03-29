Українка Шакалова рідкісним кидком через себе перемогла суперницю у Польщі: відео

У польському Лодзі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Fight Exclusive Night. Українка Катерина Шакалова здобула яскраву перемогу над Ізабелою Бадурек з Польщі.

Неймовірний кидок українки

Цей поєдинок став для українки шостим у змішаних єдиноборствах. У третьому раунді Катерина Шакалова могла програти після захвату Ізабели Бадурек, але класно перевернула з ніг на голову атаку суперниці.

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Польська спортсменка взяла в захват українку, але Катерині вдалось вирватись із захвату та пройти суперниці у ноги. Шакалова схопила полячку за стегна, взяла її на плечі та встала з канвасу на власні ноги. Далі таких дій від Катерини ніхто не очікував. Українка красиво кинула суперницю через себе. У Ізабели аж перехопило дихання.

Такі прийоми зазвичай можна побачити у реслінгу. У змішаних єдиноборствах такі кидки рідкість, але виглядають вони дуже ефектно.

Після цього яскравого поєдинку Шакалова здобула перемогу. Усі судді одноголосно віддали перевагу українській бійчині. Для 23-річної спортсменки ця звитяга стала 5-ю у 6 поєдинках.

Досвідчена 29-річна полячка зазнала 7 фіаско у кар'єрі при 8 перемогах. Це її третя невдача в 4-х останніх боях у октагоні.

Відео шаленого прийому Шакалової