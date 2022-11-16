Українка Олена Старікова виступає в Лізі чемпіонів UCI з трекових перегонів

У суботу, 12 листопада, на іспанській Майорці стартував новий сезон Ліги чемпіонів UCI з велотреку. Україну в другому сезоні змагань представляє олімпійська віцечемпіонка Олена Старікова.

Цьогорічна Ліга чемпіонів UCI з велотреку складатиметься з п'яти раундів. Перший відбувся на Майорці. Далі вперше Ліга чемпіонів UCI прямує до Берліна (19 листопада) та Парижа (26 листопада). Два заключні тури відбудуться у Lee Valley VeloPark у лондонському Іст-Енді – 2 та 3 грудня.

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Цього року у змаганнях братиме участь єдина українська спортсменка – Олена Старікова. На етапі в Іспанії вона була заявлена на змагання в спринті та кейріні. І в обох випадках зупинилася за крок до виходу в фінал. У півфіналі спринту Старікова програла француженці Матільді Ґро 0.024 секунди. А у кейріні Старіковій для виходу у фінал не вистачило 0.002 секунди, які вона програла німкені Леї Фрідріх.

Трансляцію Ліги чемпіонів UCI здійснює Warner Bros. Discovery. Канали Discovery+, GCN+, Eurosport і Warner Bros. забезпечуватимуть аудиторію як завжди якісним контентом та прямими трансляціями. Warner Bros. Discovery дають змогу фанатам поринути в улюблений вид спорту у всіх можливих форматах, включно із застосунком Eurosport та навіть соціальними мережами. Кожен раунд цьогорічної Ліги чемпіонів UCI з трекових перегонів буде починатися з 30-хвилинних шоу. У коротеньких програмах глядачам будуть представляти аналіз змагань та інтерв'ю з гонщиками, які завершують кожну трансляцію після велотреку у прямому ефірі.