Українка не буде запасною: Світоліна не поїде на Підсумковий турнір WTA

Вже 10 листопада найкращі тенісистки сезону розпочнуть свою участь у Підсумковому турнірі WTA. Цього разу змагання будуть без українок.

Турнір без Світоліної

Відмови та травми суперниць привели до того, що перша ракетка України Еліна Світоліна отримала шанс поїхати на Підсумковий турнір WTA. Але цього разу у ролі запасної.

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Однак українка відмовилась від цієї поїздки у Мексику після зняття туніски Онс Жабер. Світоліна б вийшла на корт лише у тому разі, якщо одна б із тенісисток знялась зі змагань. Після цього наступними запасними стали Джесіка Пегула з США та бельгійка Елізе Мертенс.

Виступи Світоліної на Підсумкових турнірах WTA

Еліна тричі виходила на головний старт сезону. У 2017 році Світоліна не вийшла з групи. А от вже наступного року українці не було рівних.

Найкраща тенісистка України пробилась у фінал, де у трьох сетах переграла американку Слоун Стівенс. Першу партію українка програла, але вже у двох наступних була сильнішою та підійняла трофей над своєю головою у Сінгапурі. Вона стала першою українською тенісисткою, якій вдалось таке досягнення.

Вже наступного сезону Еліна, яка приїхала на турнір у статусі чемпіонки, була близькою до повторення результату – Світоліна пробилась у фінал. У вирішальному матчі українка зіграла з австралійкою Ешлі Барті. На жаль, цього разу українка не тріумфувала.

Підсумковий турнір WTA відбудеться у Мексиці 10-17 листопада.