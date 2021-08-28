Українка Наталія Морквич – срібна призерка Паралімпіади-2020 з фехтування на візках

Українська фехтувальниця Наталія Морквич стала срібною призеркою Паралімпійських ігор. Морквич прикро поступилася у фіналі рапіри на візках.

17 срібло України

Львівська спортсменка впевнено виступила в групі, де здобула 5 перемог. Найважче Морквич було проти чотириразової чемпіонки Паралімпіад Ронг Цзин з Китаю. Наталія все ж виграла.

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У чвертьфіналі українка впевнено перемогла італійку Іонелу Андрею Могос (15:5). За вихід у фінал Морквич у непростій боротьбі здолала Єву Андреа Хаймаші з Угорщини (15:13).

У фіналі Паралімпіади Наталія зійшлася з потужною китаянкою Гу Хаянь.

Хаянь потужно розпочала сутичку, зробивши ривок 6:2. Україна спробувала скоротити рахунок – 7:4, проте Гу відразу відповіла двома точними уколами.

Надалі китаянка тільки нарощувала свою перевагу та здобула перемогу – 15:8.