Українка Монзуль отримала призначення на матч Серії А

Українська арбітриня Катерина Монзуль обслужить матч жіночої Серії А Інтер – Сампдорія. Після початку війни в Україні вона виїхала до Італії.

Монзуль отримає роботу

Харків'янка з очевидних причин залишилася без роботи, як і чимало українців. Близько трьох мільйонів наших земляків виїхали за кордон. Однією з них стала Катерина Монзуль, але у її випадку причиною стала професійна діяльність.

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Італійська федерація футболу (FIGC) вирішила залучити українку до арбітражу на матчах чемпіонату Італії. Вже 20 березня Катерина Монзуль працюватиме на матчі жіночої Серії А Інтер – Сампдорія.

Зазначається, що організація розцінює цю подію не як жест підтримки, а буде розглядати можливість подальшої співпраці.

"Європейська футбольна сім’я має велике серце, а італійська сім’я перебуває в авангарді допомоги населенню України. Завдяки УЄФА і Роберто Розетті, які виявили надзвичайну чуйність, а також Італійській асоціації суддів (AIA), які миттєво активізувалися, ми надіслали ще один важливий сигнал на користь миру. Катерину Монзуль запросили в команду італійських арбітрів, надавши їй можливість продовжувати займатися своєю професією на найвищому рівні”, – заявив президент FIGC Габріеле Гравіна.