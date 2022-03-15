"Не можу без сліз дивитися на те, що відбувається з моєю країною"
Мама та сестра Шевченка залишилися в Києві. Він зазначає, що вони не хочуть виїжджати з країни.
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"Моя мама, моя сестра та інші мої родичі ще в Україні, я з ними щодня розмовляю. Це був їхній вибір — залишитися. Я не можу без сліз дивитися на те, що відбувається з моєю країною. Вони розповідають мені правду про те, що відбувається в Україні, про бомбардування міст, вбивства дітей і літніх осіб", – сказав Шевченко.
Колишній наставник національної команди переконаний, що зупинити війну можна дипломатичним шляхом.
Ми повинні спробувати переконати Росію припинити вогонь, знайти дипломатичне рішення і зупинити цю війну,
– зазначив Андрій Миколайович.
Також Шевченко звернувся до всіх італійців, аби вони допомагали біженцям, які вимушено покинули свої домівки.
"Коли я приїхав до Італії, країна відкрила для мене своє серце. Ви змусили мене почуватися одним із вас, і я відчуваю, що це мій другий дім.
Тепер я прошу вас: відкрийте свої серця для мого народу, ми потребуємо вашої допомоги… Нехай вони відчувають себе так, як ви змусили мене відчувати. Я знаю, що ви прихильно ставитесь, але я прошу більшого.
Зеленський — великий президент, який веде нас за нашу незалежність і нашу свободу", – додав Шевченко.