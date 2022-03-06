Українка Марина Мороз "задушила" зухвалу казашку на UFC 272

Український боєць найлегшої ваги Марина Мороз (11-3) виграла у казашки Марії Агапової (10-3) , яка представляє Казахстан, на UFC 272.

За 1,5 хвилини до завершення другого раунду Мороз здобула перемогу сабмішном – задушливим прийомом, повідомляє 24 канал.

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Це був перший бій українки з березня 2020 року, коли вона перемогла бразилійку Марію Буено Сілву.

Фавориткою на бій за оцінками букмекерів була представниця Казахстану. Між суперницями з минулого року триває особистий конфлікт. Влітку 2021 року українка в одному з інтерв'ю звинуватила Агапову у вживанні наркотиків, агресивній поведінці та проблемах із законом у США. Після цього Марія викликала Мороз на поєдинок, побажавши помститися їй за ці заяви.

Додамо, Марина Мороз завдяки задушливому прийому додатково отримала від UFC 50 тисяч доларів за "Найкращий виступ вечора".

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