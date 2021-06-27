Українка Маргарита Песоцька – бронзова призерка чемпіонату Європи з настільного тенісу

Українка Маргарита Песоцька здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи з настільного тенісу. Це її п'ята медаль на чемпіонатах Європи

Регламент чемпіонату Європи з настільного тенісу не передбачав матчу за третє місце. Відтак щоб гарантувати нагороди, тенісисткам слід було пробитися у півфінал, що і зробила Маргарита Песоцька.

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На шляху до нагороди українка здолала шведку Філіппу Берганд, сербку Сабіна Сурьян, Ні Сялянь з Люксембурга та австрійку Софію Полканову.

Однак поборотися за фінал українка не змогла. У півфіналі вона зустрілася з представницею Німеччини Шань Сяоні – срібною призеркою Олімпіади в Ріо-де-Жанейро у команді, де програла з рахунком 0:4 по партіях.

Маргарита Песоцька була не єдиною представницею України на чемпіонаті Європи у Варшаві. Але Тетяна Біленко, Соломія Братейко та Ганна Гапонова вилетіли на ранніх стадіях.

Це п'ята медаль Маргарити Песоцької на чемпіонатах Європи. До цього вона вигравала в одиночному турнірі "срібло" у 2009 та 2018 роках і "бронзу" у 2011 році. У 2015 році вона також стала бронзовою призеркою командного турніру.

Песоцька також залишається єдиною представницею України, яка вигравала медалі в одиночному турнірі. Крім неї, українські спортсмени не вигравали нагород на такому рівні.