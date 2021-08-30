Українка Лебєдєва здобула "срібло" у метанні диску, Овсій взяла "бронзу" Паралімпіади

Збірна України завоювала ще дві медалі у 6 день Паралімпійських ігор у Токіо. Українки Яна Лебєдєва та Зоя Овсій здобули "срібло" та "бронзу" відповідно у метанні диску.

Україна здобула 54 медалі у Токіо

Яна Лебєдєва першою собі гарантувала медаль у метанні диску. Вона продемонструвала результат 15.48 метра у класі F53, що є особистим рекордом українки. Слід зауважити, що перші три спроби українки не зарахували. Одна з них була за 16,5 метрів.

До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020

Лебєдєва впевнено лідирувала й чекали виступу ще двох спортсменок – Єлени Горлової з Паралімпійського комітету Росії та Елізабет Родрігес Гомес з Бразилії.

Другу сходинку перед виступами Горлової та Гомес утримувала ще одна українка – Зоя Овсій з результатом 14.37 метра. Це також особистий рекорд для срібної та бронзової призерки Ріо-2016.

Росіянка не змогла продемонструвати кращий кидок, аніж українки. Натомість 56-річна бразилійка, яка найдосвідченіша учасниця, перевершила результати наших спортсменок.

Уже з першої спроби Гомес вийшла на перше місце. Згодом Елізабет Родрігес кинула диск на 17,62 метра. Це новий світовий рекорд серед паралімпійців.

Відтак, Лебєдєва та Овсій здобули "срібло" та "бронзу"! Чемпіонкою Паралімпіади стала Гомес.

Результати метання диску, клас F53

1. Елізабет Родрігес Гомес (Бразилія) – 17,62 метра

2. Яна Лебєдєва (Україна) – 15.48 метра

3. Зоя Овсій (Україна) – 14.37 метра