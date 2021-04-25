Українка Кривицька здобула у Мадриді єдину ліцензію на Олімпіаду у жіночій шпазі

У Мадриді відбувся Європейський кваліфікаційний турнір. Досвідчена 34-річна українська шпажистка Олена Кривицька здобула перемогу та отримала ліцензію на Олімпіаду у Токіо.
Перемога, яка принесла ліцензію
На цьому турнірі у столиці Іспанії Олена Кривицька здобула єдину олімпійську ліцензію у жіночій шпазі. У фіналі українці вдалось здолати дворазову призерку чемпіонату Європи з Німеччини Олександру Ндоло – 15:12.
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На шляху до перемоги Олена здолала іспанську шпажистку Сару Фернандес Кальєха – 15:9. У наступних двох матчах Кривицьку теж було не зупинити. Яна Гріяк з Сербії та британка Сьюзан Марію Сіку поступились українці 15:12 та 15:5 відповідно.
Хто така Олена Кривицька34-річна українська шпажистка, яка у 2012 році стала срібною призеркою Кубку світу у командному заліку, багаторазова переможниця та срібна призерка Всесвітньої Універсіади у командному та індивідуальному заліках. Двічі здобувала "бронзу" на чемпіонаті світу в індивідуальній шпазі.
Ці Олімпійські ігри стануть для спортсменки третіми у кар'єрі. У Лондоні 2012 року вона вибула у другому раунді, в Ріо 2016 року – у третьому раунді. До цього часу Кривицька отримувала путівки на головний старт у житті кожного спортсмена, як член команди. Однак зараз українки не змогли кваліфікуватися цілою збірною, тому Олена була змушена пробиватися через важку сітку індивідуальних змагань.Олімпіада-2020 у Токіо відбудеться з 23 липня по 8 серпня.
Браво, Олена Кривицька! Українка виграє Європейський кваліфікаційний турнір і здобуває єдину олімпійську ліцензію у жіночій шпазі, що розігрувалася у Мадриді. Молодчинка, вітаємо спортсменку, її особистого тренера Дмитра Рейзліна та увесь тренерський штаб на чолі з Наталією Конрад!,
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