Українка Кривицька здобула у Мадриді єдину ліцензію на Олімпіаду у жіночій шпазі

У Мадриді відбувся Європейський кваліфікаційний турнір. Досвідчена 34-річна українська шпажистка Олена Кривицька здобула перемогу та отримала ліцензію на Олімпіаду у Токіо.

Перемога, яка принесла ліцензію

На цьому турнірі у столиці Іспанії Олена Кривицька здобула єдину олімпійську ліцензію у жіночій шпазі. У фіналі українці вдалось здолати дворазову призерку чемпіонату Європи з Німеччини Олександру Ндоло – 15:12.

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На шляху до перемоги Олена здолала іспанську шпажистку Сару Фернандес Кальєха – 15:9. У наступних двох матчах Кривицьку теж було не зупинити. Яна Гріяк з Сербії та британка Сьюзан Марію Сіку поступились українці 15:12 та 15:5 відповідно.

Хто така Олена Кривицька 34-річна українська шпажистка, яка у 2012 році стала срібною призеркою Кубку світу у командному заліку, багаторазова переможниця та срібна призерка Всесвітньої Універсіади у командному та індивідуальному заліках. Двічі здобувала "бронзу" на чемпіонаті світу в індивідуальній шпазі.

Ці Олімпійські ігри стануть для спортсменки третіми у кар'єрі. У Лондоні 2012 року вона вибула у другому раунді, в Ріо 2016 року – у третьому раунді. До цього часу Кривицька отримувала путівки на головний старт у житті кожного спортсмена, як член команди. Однак зараз українки не змогли кваліфікуватися цілою збірною, тому Олена була змушена пробиватися через важку сітку індивідуальних змагань.

Браво, Олена Кривицька! Українка виграє Європейський кваліфікаційний турнір і здобуває єдину олімпійську ліцензію у жіночій шпазі, що розігрувалася у Мадриді. Молодчинка, вітаємо спортсменку, її особистого тренера Дмитра Рейзліна та увесь тренерський штаб на чолі з Наталією Конрад!,

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Олімпіада-2020 у Токіо відбудеться з 23 липня по 8 серпня.