Українка Завацька вилетіла з турніру WTA в Дубаї

Українська тенісистка Катаріна Завацька вслід за Лесею Цуренко покинула турнір WTA у Дубаї. Завацька 8 березня в 1/32 фіналу програла Жіл Белен Тайхманн зі Швейцарії.

Катаріна Завацька – Жіл Белен Тайхманн 0:2 (1:6, 2:6)

До речі Українська тенісистка Цуренко зачохлила ракетку в першому колі турніру в Дубаї

21-річна українка поступилася практично без боротьби. Поєдинок проти Тайхманн тривав трішки більше години.

У першому сеті Завацька виграла тільки один гейм на своїй подачі. Швейцарка оформила два брейки та розгромно виграла партію.

У другому сеті Тайхманн знову двічі виграла на подачі українки. Завацька змогла здобути тільки два гейми на своїй подачі й закономірно поступилася.

На турнірі в Дубаї з представниць України залишилися тільки Еліна Світоліна. Вона свій матч зіграє 9 березня. В 1/16 фіналу Еліна зустрінеться з росіянкою Свєтланою Кузнєцовою.

Призовий фонд турніру в Дубаї складає 1, 835,490 доларів.