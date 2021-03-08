Українка Завацька вилетіла з турніру WTA в Дубаї

Джерело:24 канал
Українська тенісистка Катаріна Завацька вслід за Лесею Цуренко покинула турнір WTA у Дубаї. Завацька 8 березня в 1/32 фіналу програла Жіл Белен Тайхманн зі Швейцарії.
До речі Українська тенісистка Цуренко зачохлила ракетку в першому колі турніру в Дубаї
21-річна українка поступилася практично без боротьби. Поєдинок проти Тайхманн тривав трішки більше години.
У першому сеті Завацька виграла тільки один гейм на своїй подачі. Швейцарка оформила два брейки та розгромно виграла партію.
У другому сеті Тайхманн знову двічі виграла на подачі українки. Завацька змогла здобути тільки два гейми на своїй подачі й закономірно поступилася.
Призовий фонд турніру в Дубаї складає 1, 835,490 доларів.