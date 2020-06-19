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Українська тенісистка Катаріна Завацька перемогла у фінальній зустрічі французьку суперницю Хлое Паке, яка посідає 174 сходинку у рейтингу WTA. Українка здолала суперницю у двох сетах – 6:4, 6:3.

Суперниці провели на корті 1 годину 31 хвилину.

Перемога у фіналі стала для українки п'ятою у шести зустрічах на турнірі.

Що відомо про Катаріну Завацьку

20-річна тенісистка народилась у Луцьку. Тенісом розпочала займатись у віці 5,5 років у Рівному. Тренувалась в обласній спеціалізованій ДЮСШ олімпійського резерву. Згодом протягом шести років займалась у тенісному центрі в Каннах (Франція).

Шестиразова переможниця турнірів міжнародної федерації тенісу. У липні 2019 року стала переможницею турніру ITF W100 у Франції.

Зараз Катаріна посідає 105 сходинку рейтингу WTA.