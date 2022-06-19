Українка Харькова здобула перше "золото" на чемпіонаті Європи з фехтування

У турецькій Анталії триває чемпіонат Європи з фехтування. В активі збірної України вже є одна нагорода.

Неймовірний виступ українки

Українка Влада Харькова чемпіонка Європи з фехтування! Для неї це перша нагорода на дорослому рівні, пише 24 канал.

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25-річна спортсменка у Туреччині дебютувала у континентальній першості в складі дорослої збірної України.

Харькова у груповому раунді виграла п'ять боїв із шести і стартувала в турі прямого вибування під третім номером посіву.

В 1/64 фіналу представниця України здолала чешку Вероніку Білєшову (15:10), ще з більшою перевагою вона перемогла Дамланур Сомнус із Туреччини – 15:9.

У поєдинку за вихід у топ-8 Влада перемогла третій номер світового рейтингу та чинну віцечемпіонку Європи Марі-Флоранс Кандассамі з Франції (15:11).

На шляху до півфіналу українка викинула з боротьби представницю Угорщини Естер Мухарі. Харькова вже з перших хвилин перехопила лідерство та не залишила шансів своїй опонентці (15:08).

У півфіналі українка протистояла польці Мартині Сватовській-Венгларчик. Ця зустріч мала схожий сценарій, українка заволоділа ініціативою на початку зустрічі, вона втримала комфортний гандикап та перемогла суперницю. Бій закінчився з рахунком 15:10.

У "золотому фіналі суперницею Влади була досвідчена фехтувальниця з Італії Росселла Фьямінго, яка є срібною призеркою Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро та дворазовою чемпіонкою світу. У заключному часовому відрізку італійська фехтувальниця майже зуміла зрівняти рахунок, однак Харькова відіграла втрачені очки й довела результат протистояння до переможного – 15:10.

Що відомо про спортсменку