Українка Ботурчук взяла "срібло" на Паралімпіаді з бігу на 400 метрів

Оксана Ботурчук стала авторкою першої нагороди України у сьомий змагальний день Паралімпіади. Легкоатлетка здобула "срібло".

Найкращий результат сезону для Ботурчук

Оксана Ботурчук виступала під "синьо-жовтим" прапором у бігу на 400 метрів у класі Т12. Досвідчена 36-річна легкоатлетка стала другою.

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Українка подолала дистанцію із часом 55.33. Ботурчук поступилась кубинці Омарі Дюран, яка стала паралімпійською чемпіонкою, майже трьома секундами (52.58). Трійку призерок замкнула Алехандра Паола Перес Лопес із Венесуели (57.06).

Відзначимо, що українська бігунка продемонструвала свій найкращий результат сезону.

Для Ботурчук ця паралімпійська медаль стала вже 8-ю у кар'єрі та 6-ю срібною.

Україна з 55 нагородами посідає у загальному медальному заліку 7 місце (12 золотих, 28 срібних та 15 бронзових).