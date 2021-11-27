Блашко провела чисту стрільбу та фінішувала на 3-й позиції, яку розділила з представницею Швейцарії Іреною Кадуріш. Найгіршою з українок стала Анастасія Расказова – не допустивши жодного промаху, вона фінішувала на 58-му місці.

До слова Українська біатлоністка Блашко здобула "бронзу" у першій гонці сезону на Кубку IBU

Перемогу здобула представниця Німеччини Франциска Хільдебранд. Вона випередила свою найближчу конкурентку – француженку Каролін Коломбо – на майже 18 секунд і при цьому жодного разу не схибила на вогневих рубежах.

Кубок IBU. Перший етап: жіночий спринт

1.Франциска Хільдебранд (0+0) 20:45,0

2.Каролін Коломбо (0+1) +17,8

3.Ірене Кадуріш (0+1) +35,3

3.Дарія Блашко (0+0) +35,3

...

9.Ольга Абрамова (0+0) +44,0

24.Анна Кривонос (0+0) +1:30,1

50.Надія Белкіна (2+0) +2:10,7

58.Анастасія Расказова (0+0) +2:31,9