Українка Аліна Ягупова стала найкращою баскетболісткою Євроліги

Капітанка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала MVP Євроліги. Захисниця турецького Фенербахче стала найціннішою баскетболісткою сезону.

Українку визнано найкращою за результатами голосування, яке проводилося серед тренерів клубів Євроліги, представників ЗМІ та фанів.

Варте уваги Фенербахче завершив сезон без поразок, Ягупова вразила Туреччину

Ягупова посіла перше місце у всіх трьох групах респондентів.

Статистика Ягупової

У Євролізі сезону-2020/2021 українська баскетболістка у середньому приносить Фенербахче 20.6 очка, робить 7.6 підбирання, 4.4 передачі та 2.0 перехоплення.

Ягупова є лідеркою турніру за рейтингом ефективності та топ-скорером ліги.

Фенербахче Аліни виграв групу В, в якій здобув 5 перемог у 6 матчах. Стамбульці у чвертьфіналі пройшли турецький клуб Галатасарай (91:74, 61:71).

У першому матчі 1/4 фіналу Ягупова продемонструвала другий найкращий показник сезону за результативністю, набравши 32 очка.

У півфіналі Фенербахче зіграє проти російського УГМК. Фінал чотирьох відбудеться у Стамбулі

Зазначимо, щоце друге звання для українки. У минулому сезоні Ягупова також була визнана MVP сезону.