В Україні зупинили продаж квитків на футбольний матч проти збірної Боснії та Герцеговини

Українська асоціація футболу призупинила продаж квитків на матч між національними збірними України та Боснії і Герцеговини. Гра має відбутися 12 жовтня на "Арені Львів".

Причиною для тимчасового призупинення продажу квитків в УАФ називають "епідеміологічну ситуацію в країні, пов’язану зі зростанням показників захворюваності на COVID-19"

Читайте також У МОЗ назвали одразу 4 області, які можуть стати "червоними"

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив , що за тиждень (ймовірно, 17 – 24 вересня), а госпіталізацій – на 51%.. Станом на 24 вересня вже 9 областей України демонструють ознаки помаранчевого рівня епідемічної небезпеки.

"Наразі ми уважно слідкуємо за ситуацією в країні, вивчаємо динаміку захворюваності й найближчим часом зможемо поновити продаж квитків", – запевнили в УАФ.

Там також додали, що усі квитки, які були придбані раніше, є дійсними.Матч між збірними України та Боснії і Герцеговини відбудеться 12 жовтня. Матч заплановано провести на "Арені Львів".