Збірній України заборонили їхати у Москву на чемпіонат світу з пляжного футболу

Збірна України з пляжного футболу вийшла на чемпіонат світу. Однак українська збірна не зможе зіграти на Мундіалі, адже отримала заборону.

Українська асоціація футболу (УАФ) та Аcоціація пляжного футболу України (АПФУ) заборонили збірній України з пляжного футболу брати участь у чемпіонаті світу-2021.

Варте уваги Матч за Суперкубок України офіційно перенесли: нова дата

Причина в тому, що чемпіонат світу буде проходити у Москві.

Збірна України не їде на чемпіонат світу

Збірна України посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу у Португалії.

Наша команда стала однією з чотирьох збірних від Європи, які отримали право зіграти на чемпіонаті світу.

Команді були обіцяні призові за вихід на чемпіонат світу. Зокрема, віцепрезидент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України і позначив мету для команди від керівництва асоціацій – здобути путівку на чемпіонат світу у Росії.

У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 8 липня у Цюриху (Швейцарія).

Мундіаль пройде з 21 до 29 серпня у Москві.