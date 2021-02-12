В Україні я вперше в житті побачив та помацав сніг, – новачок Олімпіка з Бразилії

Україну засипало снігом. Саме за таких погодних умов українським футбольним клубам випало відкривати другу частину чемпіонату. Деякі ж футболісти взагалі вперше побачили сніг наживо.

Серед тих, хто вперше побачив сніг – новачок донецького Олімпіка бразилець Таллес Бренер.

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"Я чув, що тут дуже холодні зими, і що в українській Прем'єр-лізі висока інтенсивність гри в футбол. Треба сказати, поки все перераховане підтверджується", – заявив футболіст.

Він також зізнався, що вперше в Києві побачив сніг наживо.

"Дуже холодно... Саме тут я вперше в житті побачив і помацав сніг. Колись давно я грав на турнірі в Далласі. Там теж було холодно, але та погода не йде ні в яке порівняння з українською", – розповів Таллес Бренер.

Варто додати, що саме через негоду гравець поки ніде в Києві й не побував.

Вже у суботу, 13 лютого, Олімпік зіграє перший офіційний матч у 2021 році – проти київського Динамо. Матч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. На цей день у столиці місцями можливий невеликий сніг, але без серйозних опадів. Удень стовпчики термометрів показуватимуть до -13 градусів Цельсія.