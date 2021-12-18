В Україні вимирає біатлон, – Цимбал назвав причини невдалих виступів збірної

Богдан Цимбал розповів чому збірній України важко конкурувати зі збірними Норвегії, Швеції та Франції. Спортсмен назвав основні проблеми в українському біатлоні.

Цимбал: Без снігу займатися лижними видами спорту складно

За словами Богдана, у скандинавських країнах: Норвегії, Швеції та Франції дуже розвинені лижні види спорту. Він запевняє, що там великий відсоток населення, а особливо молодь займається спортом.

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Богдан наголошує, що у цих країнах є багато різних спортивних секцій. Проте в Україні з цим проблеми.

Ще однією з проблем є відсутність снігу взимку в Україні. Оскільки за таких умов неможливо займатися лижними видами спорту.

"По-перше, в нас зараз не сніжні зими в Україні. Відповідно, дітям немає де тренуватися. Щоб поїхати на збори в Карпати для цього потрібні кошти, а це не дешево. Не всі батьки можуть дозволити собі це. Без снігу займатися лижними видами спорту дуже складно. Ми боремося, стараємося, та демонструємо, що в нас є сила волі. Оце основна причина", – сказав Цимбал.

Також спортсмен заявив, що в Україні вимирає біатлон.

У норвезькій збірній серйозна конкуренція. Там є молодь, яка може гідно замінити теперішній склад команди. Натомість у нас з цим проблеми. В Україні вимирає біатлон. У Норвегії немає з цим проблем, – зазначив біатлоніст.

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