Чергові "синьо-жовті" медалі: України виборола "бронзу" в командному турнірі з дзюдо на ЄЮОФ

Українські спортсмени продовжують феєрити на континентальних змаганнях. "Синьо-жовта" скарбничка поповнилась черговими нагородами.

Українські дзюдоїсти здобули бронзову медаль у змаганнях змішаних команд. "Золотий шлях" "синьо-жовтих" завершився у чвертьфіналі.

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Тернистий шлях до тріумфу

Українська збірна відправилась на XVІI літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль, який проходить у Маріборі (Словенія). Наші дзюдоїсти не дозволили собі повернутися на Батьківщину без медалей. Українцям вдалося здобути бронзові нагороди в командному турнірі з дзюдо, проте "синьо-жовта" команда малі усі шанси поборотися за найцінніші медалі.

На шляху до третьої сходинки п'єдесталу українські дзюдоїсти провели чотири зустрічі, у трьох з яких для визначення переможця знадобилася додаткова сутичка. Таким чином підопічні Андрія Бурдуна та Сергія Дребота змогли дібратися до чвертьфіналу континентальної першості, де поступилися збірній Азербайджану (3:4). Уже у втішній сітці український колектив вирвав перемоги у господарів татамі із Словенії (4:3) та команди із Франції (4:3). Таким чином, "синьо-жовті" стали бронзовими призерами змагань та поставили медальну крапку у виступах збірної України на XVІI літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Свої імена в історію ЄЮОФ-2023 бронзовими літерами вписали такі українські дзюдоїсти, як: Маргарита Мірошніченко (до 48 кілограмів), Крістіна Опанасенко (до 63 кілограмів), Анна Олійник-Корнійко, Дар’я Доля (понад 63 кілограмів), Данило Кравченко (до 60 кілограмів), Тарас Нєльзєв, Артур Амірян (до 81 кілограму), Ярослав Омельченко (понад 81 кілограмів).