В України 20 "золото" на Паралімпіаді: Кріпак виграв заплив зі світовим рекордом

Збірна України виборола вже 20 золоту медаль на Паралімпійських іграх. Український плавець Максим Кріпак виграв уже 4 особисте "золото" у Токіо.

80 медалей України

Цього разу нестримному українському спортсмену не було рівних у запливі на 100 метрів на спині. Кріпак переміг у класі S10.

До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020

Українець проплив дистанцію з новим світовим рекордом – 57.19 секунди. Попередній рекорд також належав Кріпаку, який він встановив у 2016 році на Іграх у Ріо.

Найближчого переслідувача Стефано Раймонді з Італії Кріпак випередив майже на 2 секунди!

Також у запливі виступав українець Станіслав Попов, проте він не зміг поборотися за нагороди – 7 місце.

Результати запливу

1. Максим Кріпак (Україна) – 57.19 секунди

2. Стефано Раймонді (Італія) – 59.36 секунди

3. Флоран Мараіс (Франція) – 1:01.30 секунди

Кріпак приніс Україні 20 "золото" на Паралімпіаді й 80 нагороду загалом! Також в активі України 36 срібних медалей та 24 бронзові.