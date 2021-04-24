Українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу серед молоді

У польському Кельце триває молодіжний чемпіонат світу. У вазі до 69 кілограм Юрій Захарєєв переміг росіянина Чеєрава Ашалаєва.

Захарєєв переміг росіянина Чіраву Ашалаєва роздільним рішенням суддів (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28). Україна взяла перше золото на подібних юніорських світових форумах з 2012 року, коли переміг Олександр Хижняк.

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Крім того, срібло юніорського ЧС-2021 завоювали українці Бозорбой Матякубов, Ілля Тогобицький і Христина Лакійчук, бронзу взяли Руслан Цикало і Денис Салабай.

Таким чином, українці завоювали 6 нагород (1-3-2) і посіли 5 місце в медальному заліку.

Турнірна таблиця молодіжного чемпіонату світу з боксу 2021 року