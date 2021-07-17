Неймовірний гол у Казахстані
Першого голу у поєдинку довелось чекати 49 хвилин. 31-річний лівий захисник відкрив рахунок у матчі.
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Кизил-Жар отримав шанс на штрафний поблизу воріт. До м'яча підійшов Юрій Бушман та не прогадав. Футболіст з гострого кута завдав прямого удару у ворота суперника. Голкіпер не був готовий до такого рішення українця.
Гості вийшли вперед у рахунку. Але навіть неймовірний постріл не дозволив Кизилу-Жар втримати перемогу. На 67-й хвилині клуб Бушмана подвоїв перевагу. А далі на полі була одна команда – Шахтар. Клуб тричі поспіль забивав супернику та вирвав звитягу – 3:2 перемога Шахтаря.
Клуб українця прикро вилетів з Кубка Казахстану. У цьому сезоні Бушман зіграв 16 матчів в усіх турнірах, у яких двічі вражав володіння суперників. Також у його активі один асист.
Шахтар – Кизил-Жар відеоогляд (гол Бушмана з 1:34)