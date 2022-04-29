Українець Ядов здобув "золото" на чемпіонаті Європи з дзюдо
У Болгарії розпочався чемпіонат Європи з дзюдо. Турнір триватиме з 28 квітня до 1 травня.
Перше "золото" для України
У медальній скарбничці України вже є одна нагорода найвищого ґатунку. Богдан Ядов виборов золоту нагороду до 66 кілограмів, повідомляє 24 канал.
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Українець розпочав виступи на Євро з другого раунду, де у перших сутичках прийомом іппоном переміг італійця Маттіа Мічелі та представника Туреччини Ейдара Токтая.
Чвертьфінальна сутичка проти ізраїльтянина Баруха Шмахлова закінчилася для Ядова достроково.
У півфіналі Богдан успішно переміг срібного призера Грендслему у Тель-Авіві – азербайджанця Яшара Наджафова.
У фінальній сутичці українець також достроково переміг свого опонента іспанця Альберто Гайтера. Йому вдалося виконати різкий прийом і перемогти суперника іппоном.
Що відомо про спортсмена
- 25-річний дзюдоїст є віцечемпіоном серед юніорів 2015 року.
- Богдан – дворазовий бронзовий призер турнірів рівня ґрендслем (Баку-2019, Абу-Дабі-2021).
- Триразовий призер етапів Гран-прі.
- Найкращий його результат на рівні дорослих чемпіонатів світу – 7-ме місце.