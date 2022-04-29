Первое "золото" для Украины
В медальной копилке Украины уже есть одна награда высшего достоинства. Богдан Ядов завоевал золотую награду до 66 килограммов, сообщает 24 канал.
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Украинец начал выступления на Евро со второго раунда, где в первых столкновениях приемом иппоном победил итальянца Маттиа Мичели и представителя Турции Эйдара Токтая.
Четвертьфинальное столкновение против израильтянина Баруха Шмахлова закончилось для Ядова досрочно.
В полуфинале Богдан успешно победил серебряного призера Грендслема в Тель-Авиве – азербайджанца Яшара Наджафова.
В финальной схватке украинец также досрочно победил своего оппонента испанца Альберто Гайтера. Ему удалось выполнить резкий прием и победить соперника ипоном.
Что известно о спортсмене
- 25-летний дзюдоист является вицечемпионом среди юниоров 2015 года.
- Богдан – двукратный бронзовый призер турниров уровня Грендслэм (Баку-2019, Абу-Даби-2021).
- Трехкратный призер этапов Гран-при.
- Лучший его результат на уровне взрослых чемпионатов мира – 7 место.