Українець всуху переміг росіянина та здобув "золото" Кубка президента ISSF: відео
Джерело:24 канал
Віцечемпіон Олімпійських ігор-2016 Сергій Куліш приніс Україні ще одне "золото" на Кубку президента Міжнародної федерації стрільби (ISSF). Українець здобув феєричну перемогу.
Розгромна перемога
Український спортсмен переміг у стрільбі з гвинтівки з трьох положень з 50 метрів.
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Цікаво, у кваліфікації Куліш посів лише 12-те місце, набравши 585 очок. У другому раунді йому вдалося суттєво покращити свої позиції, до півфіналу він потрапив на четвертому місці.
З кожним разом українець поліпшував свій виступ, у півфіналі Куліш показав другий результат.
За першість Сергій змагався з представником Росії. Українець феєрично обіграв свого суперника Сергія Камєнського в останніх п'яти пострілах стоячи – 10:0 (по два за кожен постріл, що був влучнішим, ніж у опонента).
Бронзовим призером став хорват Міран Марічич.
Відео "золотого" фіналу Сергія Куліша
- Також окрім медалей, усі чемпіони турніру, в тому числі українці Олена Костевич та Сергій Куліш, отримали нагороду "Золота мішень".
- Раніше Олена Костевич стала найкращою у Польщі на неофіційному чемпіонаті світу зі стрільби з пневматичного пістолета з відстані 10 метрів. Спортсменка завоювала золоту нагороду.