Українець всуху переміг росіянина та здобув "золото" Кубка президента ISSF: відео

Віцечемпіон Олімпійських ігор-2016 Сергій Куліш приніс Україні ще одне "золото" на Кубку президента Міжнародної федерації стрільби (ISSF). Українець здобув феєричну перемогу.

Розгромна перемога

Український спортсмен переміг у стрільбі з гвинтівки з трьох положень з 50 метрів.

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Цікаво, у кваліфікації Куліш посів лише 12-те місце, набравши 585 очок. У другому раунді йому вдалося суттєво покращити свої позиції, до півфіналу він потрапив на четвертому місці.

З кожним разом українець поліпшував свій виступ, у півфіналі Куліш показав другий результат.

За першість Сергій змагався з представником Росії. Українець феєрично обіграв свого суперника Сергія Камєнського в останніх п'яти пострілах стоячи – 10:0 (по два за кожен постріл, що був влучнішим, ніж у опонента).

Бронзовим призером став хорват Міран Марічич.

Відео "золотого" фіналу Сергія Куліша