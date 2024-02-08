Забракло одного влучного пострілу: українець зупинився за крок від медалі чемпіонату Європи

У польському Якушице в межах юніорського чемпіонату Європи відбулася індивідуальна гонка у хлопців. Українець Віталій Мандзин посів 4 місце.

Український біатлоніст Віталій Мандзин зупинився за крок від медалі юніорського чемпіонату Європи, що проходить у польському Якушице. В індивідуальній гонці 20-річний спортсмен настріляв дві штрафні хвилини та фінішував із четвертим результатом.

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Мандзин посів 4 місце на чемпіонаті Європи

До бронзової нагороди Мандзину не вистачило лише 6,4 секунди, переможцеві ж він програв 26,4 секунди. Таким чином, якби не промах на останній стрільбі, Віталій став би чемпіоном Європи у віковій категорії U-21.

Степан Кінаш та Сергій Супрун не закрили відповідно одну та дві мішені й посіли 20 та 21 місця. Решта українців не потрапили навіть до топ-50.

Чемпіоном Європи серед юніорів став біатлоніст із Монголії Енкхсайкхан Енкхбат. Це перший в історії цієї країни переможець офіційної міжнародної біатлонної гонки.

Результати гонки

1. Енкхсайкхан Енкхбат (0+0+0+0) 44:34,8

2. Калле Лоуккаанхухта (0+0+0+0) +1,6

3. Якоб Кульбін (0+1+0+1) +20,0

4. Віталій Мандзин (0+1+0+1) +26,4

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20. Степан Кінаш (0+0+1+1) +2:38,6

21. Сергій Супрун (0+0+1+0) +2:40,0

57. Олександр Біланенко-мол. (2+2+2+0) +6:45,2

70. Богдан Борковський (1+2+4+2) +8:51,5

85. Дмитро Крюков (1+3+3+2) +13:16,2.