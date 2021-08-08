Українець Василинчук став найкращим суддею Олімпійських ігор-2020

8 серпня 2021 , 15:22
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Джерело:

Федерація боксу України

У Токіо визначили найкращого суддю Олімпійських ігор-2020. Почесне звання отримав український рефері Павло Василинчук.

На змаганнях в Японії він судив боксерські поєдинки. Оргкомітет олімпійського боксерського турніру високо оцінив роботу українця. 

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У Чернівецькій обласній федерації боксу повідомили Суспільному, що Василинчук є першим українцем, який отримав звання найкращого судді Олімпійських ігор. 

Василинчук на Олімпіаді-2020: що відомо

Загалом у суддівському міжнародному корпусі на Олімпіаді працювали 36 арбітрів зі всього світу. Василинчук був єдиним представником України. На Олімпійських іграх в Токіо він провів 10 поєдинків як рефері у ринзі та 32 бої як член суддівської бригади.


Василинчук – найкращий суддя Олімпіади у Токіо / Фото Федерації боксу України

Зазначимо, що окрім українця нагороди за суддівство у боксі отримали арбітр з Польщі – друге місце, та рефері зі США – третя сходинка.

Що відомо про Василинчука

  • Рефері у боксі, родом із Чернівців. У 2020 році Павло Василинчук отримав звання найкращого судді України
  • Навчався на факультеті фізкультури та спорту в Чернівецькому національному університеті імені Федьковича.
  • Суддя міжнародної категорії AIBA – 3 зірки. Зазнчамо, що це – найвище досягнення для судді змагань з боксу.
Автор: Ірина Буртик