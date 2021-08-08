Українець Василинчук став найкращим суддею Олімпійських ігор-2020
Джерело:Федерація боксу України
У Токіо визначили найкращого суддю Олімпійських ігор-2020. Почесне звання отримав український рефері Павло Василинчук.
На змаганнях в Японії він судив боксерські поєдинки. Оргкомітет олімпійського боксерського турніру високо оцінив роботу українця.
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У Чернівецькій обласній федерації боксу повідомили Суспільному, що Василинчук є першим українцем, який отримав звання найкращого судді Олімпійських ігор.
Василинчук на Олімпіаді-2020: що відомо
Загалом у суддівському міжнародному корпусі на Олімпіаді працювали 36 арбітрів зі всього світу. Василинчук був єдиним представником України. На Олімпійських іграх в Токіо він провів 10 поєдинків як рефері у ринзі та 32 бої як член суддівської бригади.
Василинчук – найкращий суддя Олімпіади у Токіо / Фото Федерації боксу України
Зазначимо, що окрім українця нагороди за суддівство у боксі отримали арбітр з Польщі – друге місце, та рефері зі США – третя сходинка.
Що відомо про Василинчука
- Рефері у боксі, родом із Чернівців. У 2020 році Павло Василинчук отримав звання найкращого судді України
- Навчався на факультеті фізкультури та спорту в Чернівецькому національному університеті імені Федьковича.
- Суддя міжнародної категорії AIBA – 3 зірки. Зазнчамо, що це – найвище досягнення для судді змагань з боксу.