На соревнованиях в Японии он судил боксерские поединки. Оргкомитет олимпийского боксерского турнира высоко оценил работу украинца.
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В Черновицкой областной федерации бокса сообщили Суспільному, что Василинчук является первым украинцем, который получил звание лучшего судьи Олимпийских игр.
Василинчук на Олимпиаде-2020: что известно
Всего в судейском международном корпусе на Олимпиаде работали 36 арбитров со всего мира. Василинчук был единственным представителем Украины. На Олимпийских играх в Токио он провел 10 поединков как рефери на ринге и 32 боя как член судейской бригады.
Василинчук – лучший судья Олимпиады в Токио / Фото Федерации бокса Украины
Отметим, что кроме украинца награды за судейство в боксе получили арбитр из Польши – второе место, и рефери из США – третья ступенька.
Что известно о Василинчуке
- Рефери в боксе родом из Черновцов. В 2020 году Павел Василинчук получил звание лучшего судьи Украины.
- Учился на факультете физкультуры и спорта в Черновицком национальном университете имени Федьковича.
- Судья международной категории AIBA-3 звезды. Отметим, что это – наивысшее достижение для судьи соревнований по боксу.