На соревнованиях в Японии он судил боксерские поединки. Оргкомитет олимпийского боксерского турнира высоко оценил работу украинца.

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В Черновицкой областной федерации бокса сообщили Суспільному, что Василинчук является первым украинцем, который получил звание лучшего судьи Олимпийских игр.

Василинчук на Олимпиаде-2020: что известно

Всего в судейском международном корпусе на Олимпиаде работали 36 арбитров со всего мира. Василинчук был единственным представителем Украины. На Олимпийских играх в Токио он провел 10 поединков как рефери на ринге и 32 боя как член судейской бригады.

Василинчук – лучший судья Олимпиады в Токио / Фото Федерации бокса Украины

Отметим, что кроме украинца награды за судейство в боксе получили арбитр из Польши – второе место, и рефери из США – третья ступенька.

Что известно о Василинчуке