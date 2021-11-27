Українець став одним з найкращих у Лізі конференцій за версією УЄФА: відео моменту

Воротар Зорі Дмитро Мацапура став автором одного з найкращих сейвів у п'ятому турі Ліги конференцій. Відбулося це за підсумками матчу проти Роми.

Сейв голкіпера Зорі Дмитра Мацапури став одним з найкращих у тижневому рейтингу Ліги конференцій.

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21-річний воротар на 41-й хвилині матчу проти Роми, за рахунку 0:2, ефектно потягнув удар з пенальті від Жордана Верету – йому вдалося вгадати напрямок польоту м'яча і вибити сферу на кутовий.

До топ-4 також увійшли: Даніель Перетц (Маккабі Тель-Авів), Дейл Колінг (Лінкольн) та Джерон Хоувен (Вітесс).

Дивіться відео топ-4 моментів тижня у Лізі конференцій

Турнірна таблиця Зорі у Лізі конференцій