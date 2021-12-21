Українець Романчук виграв медаль чемпіону світу з плавання на короткій воді
Джерело:24 канал
Михайло Романчук приніс Україні першу медаль на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді (25 метрів). Михайло виграв бронзову нагороду в Дубаї (ОАЕ).
Романчук – здобув "бронзу"
Романчук кваліфікувався у фінал чемпіонату світу на дистанції 1500 метрів вільним стилем з найкращим часом 14:24.76. У фінальному запливі Михайло не зміг здобути перемогу
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Український спортсмен змагався з трьома олімпійськими чемпіонами: Ахмедом Хафнауї, Флоріаном Веллброком та Грегоріо Пальтріньєрі. Після екватору запливу Романчук, Хафнауї та Веллброк "відчепили" Пальтріньєрі.
Після 900 метрів Веллброк зробив успішний ривок, залишивши Романчука та Хафнауї позаду. У підсумку німець здобув яскраву перемогу з новим світовим рекордом – 14:06.88.
Романчук та Хафнауї розіграли "срібло", яке, на жаль, дісталося представнику Тунісу.
Результати фінального запливу (1500 метрів, вільний стиль)
1. Флоріан Веллброк (Німеччина) – 14:06.88
2. Ахмед Хафнауї (Туніс) – 14:10.94
3. Михайло Романчук (Україна) – 14:11.47
Головні досягнення Романчука
- 25-річний українець влітку 2021 року здобув дві медалі на Олімпійських іграх. У запливі на 800 метрів вільним стилем Михайло взяв "бронзу".
- У коронній для себе дистанції 1500 метрів Романчук здобув "срібло".
- Михайло також чемпіон світу 2018 року на короткій воді (1500 метрів). Українець – багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів Європи.