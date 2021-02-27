Українець Продан нокаутував італійця у Мілані: відео

У ніч з 26 на 27 лютого у Мілані свій бій провів український боксер Максим Продан. Його суперником став Нікола Крістофор з Італії.

Шоу у Мілані стало справжнім видовищем для прихильників боксу. Бій тривав аж 10 раундів та завершився перемогою Максима Продана.

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Перемога українця

Італієць протримався на ногах дев'ять раундів, а от у наступному вже суддя вирішив припинити тотальне побиття Ніколи Крістофора. Рефері віддав українцю перемогу технічним нокаутом. Продан захистив свій титул чемпіона IBF International у напівсередній вазі.

Свій перший бій на у професійному боксі Продан провів у 22 роки, здобувши перемогу над боксером із Угорщини. 8 березня 2019 року здобув пояс IBF International в поєдинку проти бельгійця Стіва Джамі.

Для боксера з України ця звитяга стала 19-ю на професійному рингу у 20 поєдинках, ще одного разу бій завершувався нічиєю. Продан у своїй кар'єрі ще не знає смаку поразок.

Максим Продан – Нікола Крістофор відеоогляд