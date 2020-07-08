Українець Постол може стати абсолютним чемпіоном світу у разі перемоги над Раміресом
Колишній чемпіон світу українець Віктор Постол (31-2, 12 КО) зустрінеться в бою з володарем поясів WBC і WBO в суперлегкій вазі Хосе Раміресом (25-0, 17 КО).
Якщо Віктор переможе Раміреса, в наступному поєдинку він зустрітися з володарем титулів WBA та IBF. Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який представляє інтереси всіх чемпіонів світу в напівсередній вазі, повідомляє klitschko-brothers.com.
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За словами Арума, чемпіон WBC/WBO, американець Хосе Карлос Рамірес (25-0-0, 17 KO) зійдеться з обов'язковим претендентом, українцем Віктор Постол (31-2-0, 12 KO), в серпні.
Чемпіон WBA/IBF, британець Джош Тейлор (16-0-0, 12 KO) проведе захист титулів або в другій половині серпня, або в вересні. Очікується, що суперником стане перший номер рейтингу, таїландець Апіун Хонгсонг (16-0-0, 13 KO).
На початку наступного року переможці цих боїв повинні зійтися в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
Титульний шанс Постола
- 36-річний Віктор не приховує, що це його останній шанс стати дворазовим чемпіоном світу.
- Постол вже був чемпіоном світу за версією WBC у період з 2015 до 2016 року. Він виграв вакантний титул у жовтні 2015 року в аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.
- У наступному бою Віктор програв титул американцеві Терренсу Кроуфорду.
- Після перемоги над французом Мохамедом Мімуном WBC зобов'язала Раміреса провести захист титулу.