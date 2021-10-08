Михайлюк завойовує повагу фанатів

Результативна гра Святослава Михайлюка не допомогла Торонто вдруге поспіль переграти Філадельфію – 125:113 (27:22, 44:33, 27:25, 27:33). Українець провів свій другий матч після трансферу у нову команду.

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Баскетболіст із України за 9 хвилин на майданчику набрав 11 очок. Також відзначився двома підбираннями, передачами та одним блок-шотом.

У першій грі Святослав набрав у футболці Торонто 13 пунктів, зробив 4 підбирань та 5 передач.

В одному з епізодів українцю вдався дуже красивий трюк. Михайлюк закинув м'яч у кільце, зробивши зворотній данк – кидок, коли баскетболіст перебуває спиною до кільця.

Відео ефектного данку Михайлюка

Філадельфії вдалось взяти реванш у Торонто. Наступний матч клубу Михайлюка запланований на 10 жовтня проти Бостона.

Свою першу гру у новому сезоні НБА Торонто зіграє 21 жовтня проти Вашингтона.

Філадельфія – Торонто: відеоогляд матчу