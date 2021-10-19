Українець Марченко на старті турніру у Москві переміг тенісиста із топ-40

Перша ракетка України Ілля Марченко здобув перемогу у першому колі турніру ATP, що проходить у Москві. Українець переграв Алєксандра Бубліка з Казахстану.

Ілля Марченко – Алєксандр Бублік 2:0 (6:4, 6:3)

З представником Казахстану Марченко зустрівся вперше. Для українця це друга гра проти представника топ-40 у рейтингу ATP у 2021 році. Тоді він поступився американцеві Тейлору Фріцу на турнірі у Мексиці.

Дивіться також Українка Калініна знищила другу ракетку Росії на старті турніру в Москві

Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Для українця зустріч з Бубліком розпочалася з перемоги у першій партії. За рахунку 1:1 Іллі вдалося вийти вперед завдяки брейку. Він втримав перемогу, не програвши жодного гейму на власній подачі. А за рахунку 5:3 українець зробив вирішальний брейк.

Другу партію Марченка розпочав схожим способом. У першому геймі на подачі суперника Ілля зробив брейк, це допомогло йому збільшити перевагу у наступному до 2:0.

Наступним суперником українця стане австралієць Джон Міллман. Раніше спортсмени зустрічалися в 1/8 фіналу попереднього турніру в Софії, де Марченко зазнав поразки.