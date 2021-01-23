Українець Макаренко забив неймовірний гол за Кортрейк у чемпіонаті Бельгії: відео

Український півзахисник Євген Макаренко, який виступає за бельгійський Кортрейк, відзначився черговим голом за команду в чемпіонаті. Цього разу він забив у ворота Серкль Брюгге.

Макаренко вийшов у стартовому складі Кортрейку на домашню гру проти Серкль Брюгге. І забив наприкінці першого тайму.

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Українець виріши завдати потужного удару здалеку. Голкіпер не очікував на такий удар, тому дещо запізнився зі стрибком. М'яч після гарматного пострілу влетів у кут воріт.

Але Кортрейку це не дуже допомогло. Команда на той час програвала 0:2. У підсумку матч так і закінчився поразкою команди українця.

Відзначимо, що це третій гол Макаренка за Кортрейк у цьому сезоні. До цього він забивав у ворота Мелехена та Стандарда. Але тоді його команда здобувала перемоги.

Відеоогляд матчу Кортрейк – Серкль Брюгге