Українець Кравець забив фантастичний гол за комірець голкіперу: відео шедевру

Хіхонський Спортинг 9 січня розписав результативну мирову на виїзді з Малагою. Один із голів гостей забив український захисник Василь Кравець.

Неймовірний гол українця

Василь Кравець вийшов у стартовому складі хіхонського Спортинга. На 41-й хвилині захисник вивів вперед гостей.

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За рахунку 1:1 українець обіграв суперника на фланзі та пробив у ворота Малаги. М'яч за шаленою траєкторією залетів за комірець голкіперу. До такого удару точно не був готовий воротар господарів. Справжній шедевр записав у свій актив Кравець.

На перерву Спортинг пішов ведучи у рахунку 1:2. На жаль, навіть таке взяття воріт від Василя не дозволило його команді втримати переможний результат.

Наприкінці матчу Малага завдяки голу Рамона Енрікеса зрівняла цифри на табло. У підсумку – бойова мирова 2:2.

Після мирової Спортинг із 29 очками посідає 14 місце у таблиці іспанської Сегунди. Таку ж кількість балів має Бургос, який йде 13-м.

Для Кравця цей гол став дебютним у сезоні-2021/2022. Також у його активі 2 асисти. Нагадаємо, що Василь виступає за хіхонський клуб на правах оренди. Його контракт належить Леганесу.

Дивіться відео голу Василя Кравця: