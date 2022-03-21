Українець Коренюк офіційно став гравцем Ювентуса

21 березня 2022 , 16:52

Джерело:

БК Ювентус

Литовський баскетбольний клуб Ювентус підписав контракт з 28-річним українським форвардом Владиславом Коренюком.

Угоду підтвердив офіційний сайт клубу.

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Що відомо про Коренюка

  • Форвард Кривбаса в середньому проводив 29 хвилин у матчах Суперліги. За цей час Коренюк набирав 13.6 очок та робив 7.3 підбирань.
  • Зауважимо, що українець вже мав досвід гри у Литві. Сезон 2016/17 баскетболіст провів у Шауляй, а 2017/18 – у Невежіс.