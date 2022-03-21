Українець Коренюк офіційно став гравцем Ювентуса

Литовський баскетбольний клуб Ювентус підписав контракт з 28-річним українським форвардом Владиславом Коренюком.

Угоду підтвердив офіційний сайт клубу.

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Що відомо про Коренюка