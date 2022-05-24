Українець Кохан здобув золоту нагороду на турнірі з метання молота у Франції
Український легкоатлет Михайло Кохан піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу на турнірі у французькому Понтуазі. Українець здобув "золото" у секторі метання молота.
Третя медаль у сезоні
Для українського атлета це вже третя нагорода у новому сезоні. Кохан став єдиним з українців, хто виступив у Понтуазі, повідомляє 24 канал.
Читайте також Присвячую перемогу всім українцям, – Михайло Кохан про своє "золото" на Кубку Європи
Михайло був одним із претендентів на найвищу сходинку п'єдесталу. Перед цим він виступав на турнірі у Найробі, де виборов "срібло", а також представляв Україну у польських Сувалках, там він виборов золоту нагороду.
Українець переміг у Франції з солідним гандикапом. "Золото" йому забезпечила перша спроба молота.
Кохан метнув молот на відстань у 76.30 метрів. Тоді як представники Франції Жан-Баптісту Брюкселль та Ервен Абд змогли подолати відмітку у 65 метрів.
Михайло виконав усі шість спроб, кожна з них була далі 74 метрів. Конкуренти ж не змогли наблизитися до українця, і лише Брюкселлю у підсумку вдалося метнути молот далі за 70 метрів.
Метання молота: результати
- Михайло Кохан (Україна) – 76.30 метрів
- Жан-Баптіст Брюкселль (Франція) – 70.82 метри
- Ервен Абду (Франція) – 67.64 метри
Що відомо про спортсмена
- 21-річний спортсмен представляє Дніпропетровську область, він виступає у секторі метання молота.
- Михайло – чемпіон світу U18 (2017), чемпіон Європи у вікових категоріях U20 (2019) і U23 (2021), а також переможець Юнацьких Олімпійських ігор-2018.
- На Олімпійських іграх у Токіо він був близьким до нагороди. У підсумку він посів 4 сходинку. Кохан перед фіналом став наймолодшим учасником фіналу Олімпіади-2020 у метанні молота. Наступному за віком учаснику уже 26 років.
- Особистим рекордом Кохана у 2022 році залишається результат у Найробі – 77.80 метрів. До абсолютного рекорду у 80.78 метрів українцеві не вистачає майже трьох метрів.