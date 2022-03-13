Українець Кохан став переможцем Кубка Європи з метання молота

У португальській Лерії відбувся Кубок Європи з метань серед молоді. Український метальник Михайло Кохан здобув золоту нагороду.

Перемога України на спортивному фронті

Із шести метань Михайло Кохан зробив п'ять вдалих. Найкращий результат український метальник продемонстрував у третьому кидку – 74,59 метра, пише 24 канал.

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Такого результату вистачило українцю, щоб посісти перше місце. Найближчий конкурент із Німеччини поступився Кохану аж трьома метрами. Трійку лідерів замкнув італієць.

Трійка призерів

Михайло Кохан (Україна) – 74,59 Мерлін Хуммель (Німеччина) – 71,73 Джорджіо Олів'єрі (Італія) – 70,84

Олімпіада-2022 стала для Михайла Кохана дебютною у кар'єрі. 20-річний метальник молота показав результат 80,39 метра та зупинився за крок від медалі – 4-те місце у фіналі.