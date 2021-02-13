Українець Марченко вийшов у фінал тенісного турніру в Італії

Український тенісист Ілля Марченко близький, щоб здобути перший титул у кар'єрі. 33-річний тенісист вийшов у фінал тенісного турніру в Італії.

Ілля Марченко – Федеріко Гайо 2:0 (7:5, 6:1)

До слова Світоліна без проблем здолала Путінцеву на Australian Open та вийшла у наступний раунд

На шляху до фінального матчу Марченко у півфіналі переміг другого сіяного італійця Федеріко Гайо. Матч тривав півтори години.

У першому сеті тенісисти надзвичайно впевнено грали на своїй подачі. Однак в останньому геймі Марченку таки вдалося взяти брейк, який дозволив йому виграти сет.

У другій партії нерви італійця не витримали. Він тричі програв на своїй подачі і тільки одного разу зробив брейк.

Українець вперше з лютого 2020 року виступить у фіналі челленджера.

Серія змагань під егідою ATP. Турніри, що входять до серії ATP Challenger, у цілому призначені для тенісистів менш високого рівня, ніж у серіях ATP 500 і ATP 250, їх призовий фонд нижчий, і самі вони менш престижні.

У фінальному матчі суперником Марченка буде титулований британець Енді Маррей.