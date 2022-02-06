Ігнатенко дебютував 6 лютого в гостьовому матчі проти Реймса, повідомляє 24 канал.
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Ігнатенко цей матч розпочав на лаві запасних. А вийшов на поле на 63-й хвилині, коли його команда програвала 4:0.
Та довго на полі Ігнатенко не пробув. На 72-й хвилині він пішов у підкат проти Бузі. Арбітр за цей фол показав Ігнатенку пряму червону картку.
Після цього Бордо пропустив ще один гол. І програв 5:0.
Команда перебуває в зоні вильоту на передостанньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Франції.
Відеоогляд матчу Реймс – Бордо