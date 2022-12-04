Українець Дудченко став найкращим за відіграними позиціями в гонці-переслідуванні в Контіолахті

Представник чоловічої збірної України з біатлону виступили в гонці-переслідуванні на першому етапі кубка світу в фінському Контіолахті. Найкращим серед українців став Антон Дудченко.

До гонки-переслідування в Контіолахті відібралося одразу четверо українців за результатами спринту. Найкраща позиція серед них була в Артема Прими, який стартував 30-м (відставання 1:47 хвилин). За ним розмістилися Богдан Цимбал (36-й, +1:59,5), Тарас Лесюк (40-й, +2:03) та Антон Дудченко (59-й, +2:30,6).

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Першим же стартував норвежець Йоганнес Бьо. І, забігаючи наперед, відзначимо, що своє лідерство до самого фінішу він так нікому і не віддав. Хоча на останній стрільбі й допустив два промахи, що створило певну інтригу в боротьбі за перемогу. Але суперники цим не скористалися.

Як виступили українці

На першій стрільбі лише Лесюк здійснив один промах. Решта відстрілялися чисто, чим покращили свої позиції. Дудченко навіть зміг обійти Лесюка.

А от на другій стрільбі Артем Прима допустив одразу три промахи, далеко відставши від лідерів. Лесюк теж один раз не влучив, відправившись на штрафне коло

Натомість Цимбал та Дудченко відстрілялися чисто. При цьому Цимбал показав одну з найшвидших стрільб на другому вогневому рубежі, вийшовши на трасу на 16-у місці. Але йому забракло швидкості, тож він на ходу почав втрачати позиції.

Та якщо стрільби лежачи добре далася Цимбалу, то вже стоячи він не показав той результат, на який сподівався. Після двох промахів на третій стрільбі він впав на 27-е місце. Натомість його зумів випередити Дудченко, який знову закрив всі мішені.

А от Лесюк на третій стрільбі відстрілявся чисто, але був за межами топ-30. Як і Прима, який один раз схибив.

Українські біатлоністи не змагалися за потрапляння на подіум чи першу десятку. Та таки зуміли здивувати. На останній стрільбі кожен з них допустив по одному промаху. Якби не це, Дудченко міг би боротися і ща вищі місця. Але фінішував він на 18-й позиції. За цю гонку біатлоніст відіграв одразу 41-у позицію, що стало найкращим результатом. Він програв переможцю +2:45,8, а стартував з відставанням в +2:30,6.

Цимбал же фінішував 34-м, відігравши лише дві позиції. Лесюк так і залишився на 40-й позиції. Він доволі швидко стріляв, але йому забракло темпу на трасі, щоб боротися за вищі позиції.

А от п'ять промахів Прими відкинули його одразу на 42-е місце.

Результати гонки-переслідування

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+2) 32:44,4

2. Штурла Леґрейд (Норвегія, 0+0+1+1) +19,2

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+0+2) +47,3

4. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+1+1) +1:12,7

5. Роман Рес (Німеччина, 0+1+0+1) +1:20,7

6. Єспер Нелін (Швеція, 1+0+0+1) +1:32,0

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18. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+1) +2:45,8

34. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+2+1) +3:44,7

40. Тарас Лесюк (Україна, 1+1+0+1) +3:55,7

42. Артем Прима (Україна, 0+3+1+1) +4:18,9