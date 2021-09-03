Українець Дементьєв здобув третю медаль Паралімпіади у Токіо
Джерело:24 канал
Єгор Дементьєв здобув свою третю нагороду у Токіо. Українець став другим у груповій гонці у шосейному велоспорті.
Четверте "срібло" України поспіль
Єгор Дементьєв виступав у класі С4-5. 34-річний спортсмен завоював своє друге "срібло" у Токіо. Українець був дуже близьким до перемоги та повного комплекту нагород на Паралімпіаді-2020.
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Перемогу у заїзді здобув француз Кевін ле Канфф. Другим із часом 2:15.11 став Єгор Дементьєв. Трійку паралімпійських призерів замкнув представник Нідерландів Даніель Абрахам.
Результати гонки
1. Кевін ле Канфф (Франція) – 2:14:49
2. Єгор Дементьєв (Україна) – 2:15.11
3. Даніель Абрахам (Нідерланди) – 2:15.20
Для Дементьєва ця медаль стала третьою у Токіо. До цього Єгор став третім у гонці переслідування. Також підіймався на друге місце п'єдесталу у роздільній шосейній гонці.
- Тепер у скарбничці України аж 89 нагород (21 золота, 43 срібні та 25 бронзових). Наша країна замикає п'ятірку найкращих команд загального медального заліку Параліміпади-2020.